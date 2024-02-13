IL BC PATERNÒ DOMINA NELLA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B DI BADMINTON

Il 10 e 11 febbraio, presso il Navi Milanese a Monza, si è tenuta la prima Giornata del Campionato di Serie B di badminton, nel girone B. Le squadre partecipanti includono il Navi Badminton, il BC Cat...

Il 10 e 11 febbraio, presso il Navi Milanese a Monza, si è tenuta la prima Giornata del Campionato di Serie B di badminton, nel girone B. Le squadre partecipanti includono il Navi Badminton, il BC Catania, il BC Messina, il Mara Badminton, Le Racchette e il BC Paternò.

Il BC Paternò ha fatto un'ottima figura vincendo tutti e tre gli incontri.

Nella prima sfida contro il BC Messina ha trionfato con un punteggio di 3/2, nella seconda contro Le Racchette con un netto 4/1 e infine nella terza contro una squadra sarda con un'impressionante vittoria per 5/0, concludendo così al primo posto nel suo girone.

Gli incontri sono stati disputati in singolare maschile e femminile, e doppi misti maschile e femminile.

La squadra del BC Paternò, già qualificata per i playoff per la Serie A, vanta nella sua formazione i fratelli Marcantonio e Giulia Anna Ohenogger, Matthias Frack e Mattia Ferlito, sotto la guida dell'allenatore Gianfrancesco Fiorito.

La prossima trasferta è prevista a Milano il 10 marzo, dove la squadra cercherà di confermare il suo strepitoso inizio di stagione.