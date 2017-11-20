IL BELPASSESE PAPALE, SARA IL PRESIDENTE NELLA PRIMA SEDUTA DELL'ARS

Sarà il deputato più anziano, Alfio Papale, 66 anni di Fi, a presiedere la prima seduta della nuova legislatura all'Assemblea regionale siciliana. Nel ruolo di segretari ci saranno i due deputati più...

Sarà il deputato più anziano, Alfio Papale, 66 anni di Fi, a presiedere la prima seduta della nuova legislatura all'Assemblea regionale siciliana.

Nel ruolo di segretari ci saranno i due deputati più giovani: Luigi Genovese, 21 anni di Fi, ed Elena Pagana, 26 anni del M5s.

A fissare la data della prima seduta parlamentare della XVII legislatura sarà il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Lo farà dopo avere ricevuto la comunicazione da Palazzo dei Normanni dell'avvenuta ricezione delle proclamazioni di tutti i deputati eletti: a quel punto il governatore dovrà stabilire la data della prima seduta, entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione dell'ultimo dei 70 deputati eletti.

Durante la prima seduta, l'aula eleggerà il presidente dell'Ars e subito dopo si procederà all'elezione dell'ufficio di presidenza: due vice presidenti (uno vicario), tre deputati-questori e i segretari.