IL BOLLETTINO DEL 25 SETTEMBRE: 107 I NUOVI CONTAGI E DUE MORTI IN SICILIA

Stabili i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 107 i positivi in più (ieri erano stati 108) e 6 riguardano gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ancora in calo i tamponi, 533...

Stabili i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 107 i positivi in più (ieri erano stati 108) e 6 riguardano gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ancora in calo i tamponi, 5330. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Due le nuove vittime, un 70 anni di Biancavilla e una donna di Vittoria di 76 anni morta a Catania. Il bilancio complessivo dei deceduti per Covid nell'Isola sale a 306.

Per quanto riguarda le province c’è da segnalare il record, purtroppo in negativo, registrato dalla provincia di Palermo con ben 60 casi.

Per quanto riguarda le altre province:

24 positivi a Catania,

9 Agrigento

4 a Ragusa

3 Enna

2 a Trapani

2 Caltanissetta

2 Messina

1 Siracusa

Attualmente sono 2520 i positivi di cui 235 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 2282 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 36 rispetto alla giornata di ieri.

DATI ITALIA

Sono 1.912 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 20 morti, che portano il totale a 35.801 dall'inizio dell'emergenza.

Sono 938 i positivi in più rispetto a ieri, aumento che porta il totale degli attualmente positivi a 47.718. Ad oggi sono invece 222.716 i guariti dal coronavirus, 954 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 (-2) da ieri.

CASI ITALIA DEL 25 SETTEMBRE 2020

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.912 su 107.269 tamponi effettuati a fronte dei 1.786 nuovi casi su oltre 108.000 tamponi del giorno prima.

• CASI +1912 su 107269 tamponi (ieri +1786 su 108019)

di cui 898 casi da screening

• MORTI +20 (ieri +23)

• GUARITI +954 (ieri +1097)

• TER INT -2 (ieri +2, tot 244)

• RICOVERI +6 (ieri +73, tot 2737)

• POSITIVI +938 (ieri +666, tot 47718)