IL BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE, DA DOMANI SERA SI PREVEDE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO BURRASCA SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, giovedì 9 marzo 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 13.00 DEL 09/03/23

DALLE ORE 10 DI DOMANI. GIOVEDI' 10 MARZO, E PER LE SUCCESSIVE 30-36 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE O LOCALMENTE TEMPESTA, SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALLA CALABRIA E IN SERATA ANCHE ALLA SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento