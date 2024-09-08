95047

IL CALDO HA LE ORE CONTATE IN SICILIA: PERTURBAZIONE IN ARRIVO, PREVISTI ACQUAZZONI , VENTO E TEMPERATURE IN CALO

08 settembre 2024 16:05
News
Una perturbazione atlantica colpirà la Sicilia a partire da questa notte, portando maltempo su tutta la regione. Il fronte perturbato si sposterà da ovest verso est, con piogge e temporali che si estenderanno progressivamente su tutta l’isola nella giornata di domani. I fenomeni potrebbero risultare intensi, soprattutto nelle aree occidentali e settentrionali, dove si attendono rovesci e temporali anche di forte intensità.

Dettaglio meteorologico:

  • Precipitazioni: Piogge diffuse con rischio di temporali, inizialmente sui settori occidentali dalla notte e in estensione verso il resto dell’isola entro la mattinata.
  • Temperature: In calo deciso, con una diminuzione fino a 8-10°C entro sera, soprattutto nelle zone occidentali.
  • Venti: Moderati o forti da ovest-nordovest, con raffiche di burrasca, in particolare sui bacini occidentali e nel Tirreno.
  • Mari: Molto mossi con moto ondoso in aumento. Lo Stretto di Sicilia occidentale potrebbe risultare agitato.

L'anticiclone africano si ritirerà, lasciando spazio a nuovi fronti atlantici nel corso della settimana, con possibili contributi di aria più fredda di origine artica.

