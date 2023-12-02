IL CALENDARIO AUTOVELOX DEL MESE DI DICEMBRE SULLA SS121 A MISTERBIANCO

All'albo pretorio on line del Comune di Misterbianco, è stata pubblicata la Deliberazione della giunta municipale che indica gli orari di attivazione del sistema di rilevazione per il mese di dicembre...

All'albo pretorio on line del Comune di Misterbianco, è stata pubblicata la Deliberazione della giunta municipale che indica gli orari di attivazione del sistema di rilevazione per il mese di dicembre 2023

L'installazione dei due "autovelox" fissi risponde al Decreto prefettizio n. 44080 del 12/04/2023, relativo all'individuazione delle strade sulle quali è ammesso l'uso dei dispositivi e dei mezzi di controllo della velocità, ai sensi della normativa vigente, in sostituzione ai precedenti decreti prot. n. 45/2006/Area III del 22 giugno 2006, Prot. n. 19/2007/Area III del 4 giugno 2007 e prot. n. 24406 del 5 marzo 2018.

Il servizio è stato disposto dall’Amministrazione comunale per garantire una maggiore sicurezza a chi percorre l’importante arteria.

Si raccomanda di mantenere i limiti di velocità segnalati in quanto il loro superamento comporterà l’irrogazione di multe, la decurtazione di punti sulla patente e, nei casi più gravi, il ritiro della patente stessa.