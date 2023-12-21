IL CANCELLO DELLA VILLA COMUNALE MONCADA DI PATERNÒ RIMANE APERTO ANCHE DI NOTTE

I residenti della zona hanno allertato la redazione riguardo alla situazione preoccupante della Villa Comunale Moncada a Paternò, dove il cancello rimane aperto anche nelle ore notturne, oltre l'orari...

I residenti della zona hanno allertato la redazione riguardo alla situazione preoccupante della Villa Comunale Moncada a Paternò, dove il cancello rimane aperto anche nelle ore notturne, oltre l'orario di chiusura consueto alle 21.

I cittadini hanno segnalato la presenza di diversi individui durante la notte, sollevando preoccupazioni per la sicurezza del parco.

Una foto scattata recentemente mostra chiaramente il cancello aperto in Viale della Libertà, confermando le affermazioni dei residenti.

La chiusura notturna della Villa Comunale è una pratica standard per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l'integrità del parco. Tuttavia, sembra che questa regola non venga rispettata, generando preoccupazioni tra i residenti.

La redazione ha appreso che la situazione è stata segnalata sia al Comune che agli esponenti della giunta comunale, evidenziando la necessità di intervenire per risolvere questo problema di sicurezza.