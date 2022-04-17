IL CANONE RAI DAL 2023 NON SARÀ PIÙ NELLA BOLLETTA ELETTRICA. USIGRAI: «SERVIZIO PUBBLICO IN PERICOLO»

Dal 2023 niente più canone Rai in bolletta.Un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia del gruppo Misto, accettato dal governo, è stato approvato.Prevede di “adottare misure normative dirette...

Dal 2023 niente più canone Rai in bolletta.

Un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia del gruppo Misto, accettato dal governo, è stato approvato.

Prevede di “adottare misure normative dirette a scorporare dal 2023 il canone Rai”. Così, sottolinea Paxia, “si dà seguito all’impegno preso con l’Unione europea, che aveva chiesto di scorporare il canone in quanto onere improprio”.

Preoccupazione è stata espressa dall’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. “Il canone italiano – ricordano – è il più basso in Europa, così come il numero di giornalisti in organico in proporzione alle ore di trasmissioni autoprodotte. Il rischio è che lo scorporo dalla bolletta si traduca in una nuova corsa all’evasione. Se così fosse sarebbe in pericolo il servizio pubblico”.