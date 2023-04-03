IL CANTANTE MARIO VENUTI AGGREDITO CON UN CALCIO PER UN DIVERBIO

Il cantautore Mario Venuti, in post su Facebook rimosso poco dopo la pubblicazione, ha raccontato di aver subito un’aggressione a Catania, dopo il diverbio con il proprietario di due cani pitbull.Il p...

Il cantautore Mario Venuti, in post su Facebook rimosso poco dopo la pubblicazione, ha raccontato di aver subito un’aggressione a Catania, dopo il diverbio con il proprietario di due cani pitbull.

Il post su Facebook, pubblicato sul suo profilo personale, è stato ripreso dal Corriere della Sera: «Catania è una città in mano ai delinquenti.

Ieri sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti marziali. Motivo: una banale difficoltà di vicinanza tra il mio cane e i suoi due pit-bull, a sua detta molto aggressivi. Si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati.

Detenere cani aggressivi (il padrone in questo caso lo è molto più dei suoi cani) comporta gravi responsabilità in caso di incidenti con bambini, adulti o altri cani».

A quel punto, l’uomo si è inalberato, spiega Venuti: «La domanda gli è sembrata una domanda da sbirro e lo ha innervosito.

Comunque io mi ero allontanato visto il personaggio. Mi stavo avviando e avevo già percorso circa 20 metri, quando ha cominciato a inseguirmi, colpevole di aver detto qualcosa a un ragazzo che aveva assistito alla scena. “Ancora sta’ parrannu?” Al che mi è arrivato alle spalle e mi ha colpito violentemente di rovescio con un calcio».