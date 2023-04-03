95047

IL CANTANTE MARIO VENUTI AGGREDITO CON UN CALCIO PER UN DIVERBIO

Il cantautore Mario Venuti, in post su Facebook rimosso poco dopo la pubblicazione, ha raccontato di aver subito un’aggressione a Catania, dopo il diverbio con il proprietario di due cani pitbull.Il p...

03 aprile 2023 19:09
Il cantautore Mario Venuti, in post su Facebook rimosso poco dopo la pubblicazione, ha raccontato di aver subito un’aggressione a Catania, dopo il diverbio con il proprietario di due cani pitbull.

Il post su Facebook, pubblicato sul suo profilo personale, è stato ripreso dal Corriere della Sera: «Catania è una città in mano ai delinquenti.

Ieri sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti marziali. Motivo: una banale difficoltà di vicinanza tra il mio cane e i suoi due pit-bull, a sua detta molto aggressivi. Si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati.

Detenere cani aggressivi (il padrone in questo caso lo è molto più dei suoi cani) comporta gravi responsabilità in caso di incidenti con bambini, adulti o altri cani».

A quel punto, l’uomo si è inalberato, spiega Venuti: «La domanda gli è sembrata una domanda da sbirro e lo ha innervosito.

Comunque io mi ero allontanato visto il personaggio. Mi stavo avviando e avevo già percorso circa 20 metri, quando ha cominciato a inseguirmi, colpevole di aver detto qualcosa a un ragazzo che aveva assistito alla scena. “Ancora sta’ parrannu?” Al che mi è arrivato alle spalle e mi ha colpito violentemente di rovescio con un calcio».

