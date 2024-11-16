IL CAPITANO MARCO SAVO ASSUME IL COMANDO DELLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PATERNÒ

Il Capitano Marco Savo è stato ufficialmente insediato come nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò. Proveniente dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Capitan...

Il Capitano Marco Savo è stato ufficialmente insediato come nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò. Proveniente dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Capitano Savo assume un incarico di grande prestigio e responsabilità, accolto con entusiasmo e rispetto dall’intera comunità paternese.

La Compagnia Carabinieri di Paternò rappresenta un’istituzione fondamentale per il territorio, svolgendo un ruolo essenziale nella tutela della collettività. L’impegno quotidiano dei Carabinieri garantisce ordine e sicurezza, assicurando la protezione dei cittadini e il mantenimento della pace sociale.

La comunità locale, attraverso le sue istituzioni civiche, ha rinnovato la propria disponibilità a proseguire e rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, consapevole che l'alleanza tra cittadini e autorità è un pilastro imprescindibile per lo sviluppo e il benessere della città.

Il Sindaco di Paternò, insieme all’intera Amministrazione Comunale, ha espresso i migliori auguri al Capitano Savo, augurandogli un lavoro proficuo e soddisfacente al servizio della città.

L'Amministrazione auspica che il suo impegno contribuisca a consolidare i valori di rispetto, libertà e giustizia, che sono il cuore pulsante della comunità paternese.

"A nome di tutta la città di Paternò, rinnoviamo il nostro benvenuto e il pieno sostegno al nuovo Capitano, certi che saprà guidare con competenza e dedizione la Compagnia Carabinieri verso nuovi traguardi di sicurezza e benessere per tutti", ha dichiarato il Sindaco.