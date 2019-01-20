IL CARNEVALE DI ACIREALE PUBBLICIZZATO CON I COSTUMI DEL CARNEVALE DI MISTERBIANCO

“Un grazie al Carnevale di Acireale per aver voluto pubblicizzare i nostri costumi all'interno del video spot per promuovere l'edizione 2019 del carnevale acese.”E' il commento ironico del sindaco di...

E' il commento ironico del sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo alla visione del video del carnevale di Acireale dove sono presenti i costumi del carnevale di Misterbianco, che ha giustamente suscitato le rimostranze delle associazioni misterbianchesi che da sempre fanno del Carnevale di Misterbianco, quello dei costumi più belli di Sicilia, ammirati ed apprezzati anche all'estero e conservati nel museo del costume del Carnevale all'interno dello Stabilimento di Monaco a Misterbianco.







Gli originali e fantasmagorici costumi del carnevale etneo sono da oltre 30 anni il punto di forza di una manifestazione che ogni anno riceve sempre maggiori consensi, imponendosi non solo sullo scenario dei più bei carnevali italiani.

“Abbiamo allestito per questa edizione un cartellone ricco di iniziative – ha concluso il vice sindaco Matteo Marchese – dove il costume resta l'attore principale del nostro carnevale che rimarrà gratuito e fruibile da tutti.”