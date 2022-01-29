IL CARNEVALE DI MISTERBIANCO ENTRA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI CARNEVALI STORICI D’ITALIA

Il carnevale di Misterbianco, conosciuto per i suoi costumi entra a far parte del consiglio direttivo nazionale dell’associazione che racchiude i carnevali storici d’Italia.L’assemblea tenutasi a Roma...

Il carnevale di Misterbianco, conosciuto per i suoi costumi entra a far parte del consiglio direttivo nazionale dell’associazione che racchiude i carnevali storici d’Italia.

L’assemblea tenutasi a Roma, alla quale hanno preso parte 60 delegazioni provenienti da tutte le regioni d’Italia, ha rinnovato il direttivo composto da nove membri e tra questi è stato eletto l’assessore Dario Moscato che rappresenta Misterbianco.

Presidente del sodalizio è stata eletta Maria Lina Marcucci del Carnevale di Viareggio mentre la vice presidenza è andata al Carnevale di Venezia e nel consiglio entra anche un secondo comune siciliano, quello di Avola.

“In assemblea nazionale ha vinto la linea di chi, come noi, immagina una festa legata alle tradizioni della propria terra, ma pronta a scommettersi sul campo della tecnologia e dell’innovazione – ha detto l’assessore Moscato – il confronto diretto con le altre realtà italiane ci permetterà di avere idee nuove e lustro alla nostra manifestazione che in molti definiscono uno tra i carnevali più belli d’Italia.”

Un risultato positivo per la Sicilia e per il centro etneo nell’augurio di potere tornare presto a fare sfilare per strada i costumi più belli.

“Una bella e prestigiosa notizia quella di essere riusciti ad entrare nel consiglio direttivo dei carnevali storici d’Italia – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – Una responsabilità che adesso dobbiamo onorare con il nostro impegno e quello dei gruppi che sono l’anima del nostro Carnevale.”

Un risultato storico per la nostra comunità che si è concretizzato grazie all’impegno dei gruppi che per anni con tenacia e caparbietà hanno lavorato assieme ed ai tanti che hanno collaborato nella macchina organizzativa dei gruppi e del Comune.