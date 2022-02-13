Il caro energia spinge i listini dei prezzi: verso una stangata da 38,5 miliardi

Il caro-bollette fa impazzire i listini al dettaglio, con una moltitudine di prodotti che a gennaio hanno risentito dei rincari di luce e gas. Lo rivela un report di Assoutenti, che sulla base dei dat...

Il caro-bollette fa impazzire i listini al dettaglio, con una moltitudine di prodotti che a gennaio hanno risentito dei rincari di luce e gas. Lo rivela un report di Assoutenti, che sulla base dei dati Istat sull'inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie.

Gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati a gennaio hanno comportato un aumento dei costi in capo a imprese, attività ed esercizi commerciali, che vengono scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al dettaglio e che potrebbero determinare di questo passo una maxi-stangata da 38,5 miliardi sulle tasche delle famiglie».