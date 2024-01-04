IL CASO STRANO IN CROAZIA. GEMELLINE NASCONO A CAPODANNO A UN MINUTO DI DISTANZA MA IN DUE GIORNI E DUE ANNI DIFFERENTI

A Spalato, una città croata, due sorelline gemelle hanno fatto il loro ingresso nel mondo in modo straordinario, dividendo il nuovo anno con una particolare sfumatura temporale. La prima neonata è ven...

A Spalato, una città croata, due sorelline gemelle hanno fatto il loro ingresso nel mondo in modo straordinario, dividendo il nuovo anno con una particolare sfumatura temporale.

La prima neonata è venuta al mondo qualche minuto prima della mezzanotte, mentre la sua gemella è nata immediatamente dopo l'inizio del nuovo anno.

Questo singolare evento ha portato a una situazione unica: nonostante la loro connessione genetica e la condivisione dello stesso giorno di nascita, le due bambine avranno documenti ufficiali con date di nascita differenti, una nel 2023 e l'altra nel 2024.

Il primario del reparto di ostetricia del policlinico locale, Damir Roje, ha commentato su questa situazione insolita, sottolineando che sarà interessante osservare come le due gemelle celebreranno i loro compleanni in anni differenti.

Questo fatto inconsueto ha catturato l'attenzione dei media regionali, che hanno riportato le dichiarazioni del dottor Roje e hanno evidenziato la peculiarità di questa circostanza.