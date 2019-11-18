IL CATANESE GIUSEPPE BATURI È IL NUOVO ARCIVESCOVO DI CAGLIARI

E' stato parroco della parrocchia di Valcorrente

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Cagliari, presentata da mons. Arrigo Miglio, e ha nominato nuovo arcivescovo mons. Giuseppe Baturi, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana.

Mons. Baturi è nato il 21 marzo 1964 a Catania. Dopo la maturità scientifica, ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza all’Università della città etnea. Come alunno del seminario arcivescovile ha frequentato lo Studio Teologico San Paolo di Catania, conseguendo il baccalaureato in Teologia.

Successivamente, presso la Pontificia Università Gregoriana, ha ottenuto la licenza in Diritto canonico.

È stato ordinato sacerdote il 2 gennaio 1993, per il clero di Catania.

Dopo l’ordinazione è stato parroco della parrocchia di Valcorrente, frazione di Belpasso, tra il 1993 e il 2002, ed economo diocesano, tra il 1999 e il 2008.

È stato, inoltre, vicario episcopale per gli Affari economici, membro del consiglio presbiterale, procuratore generale dell’arcivescovo, vicepresidente dell’Opera catanese per il culto e la religione, membro dei consigli di amministrazione dell’Opera Pia dei chierici poveri, del Pio Istituto educativo San Benedetto e dell’associazione Comitato Regina Pacis di Belpasso, membro del comitato direttivo della Fondazione Michelangelo Virgilito di Palermo. È stato anche responsabile di Comunione e Liberazione per la Sicilia.

È cappellano di Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del capitolo cattedrale di Catania dal 2012.

Dal 2012 è direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici e segretario del consiglio per gli Affari giuridici della Conferenza episcopale italiana, di cui dal 2015 è anche sottosegretario.