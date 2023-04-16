IL CENTROCAMPISTA PATERNESE GIUSEPPE PANNITTERI MIGLIOR GIOCATORE DEL SICILY FOOTBALL CUP 2023

Alla fine del V Torneo Internazionale "Sicily Football Cup", cui il Catania ha partecipato dal 6 al 9 aprile nella categoria Under 16 - Classe 2007 con la propria formazione Under 17, i rossazzurri s...

Alla fine del V Torneo Internazionale "Sicily Football Cup", cui il Catania ha partecipato dal 6 al 9 aprile nella categoria Under 16 - Classe 2007 con la propria formazione Under 17, i rossazzurri sono stati premiati dagli organizzatori Davide Cicero e Francesco Casicci sul campo "Merendino1" di Capo d'Orlando, portando in casa ben due trofei: quello del proprio torneo, ripetiamo "Under 16 - Classe 2007", e quello relativo al "Miglior Calciatore Classe 2007", attribuito al Paternese Giuseppe Pannitteri, autore di prestazioni eccellenti in tutte le gare del torneo.

Dopo il 2-0 inflitto all’Accademia Trapani in semifinale grazie alle reti di Catania e Fascetta, il Catania Under 16 si è imposto in finale per 1-0 con gol di Nania contro il CUS Palermo al “Merendino” di Capo d’Orlando vincendo la Sicily Football Cup 2023.

Nelle prime cinque gare, disputate tra venerdì e sabato, i giovani allenati da Giovanni Costanzo avevano collezionato quattro vittorie (3-0 con Ragusa Boys, 2-0 con Aga Messina, 2-1 con il Porto Empedocle e 4-0 con il Campobello Licata) e un pareggio (0-0 con la Katane).

Per i nostri ragazzi, un successo meritato e significativo in termini di crescita il commento della dirigenza nel proprio profilo social.