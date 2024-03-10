IL CICLONE MONICA AVANZA. L’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO VENTI FORTI PER LE PROSSIME 12-15 ORE SULLA SICILIA
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 10 Marzo 2024.
Ecco di seguito il testo integrale:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/03/24
IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DEL CICLONE DENOMINATO MONICA:
-PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI SU VENETO E FRIULI-VENEZIA;
-PERSISTONO PER LE PROSSIME 9-12 ORE NEVICATE ABBONDANTI DA 1200 METRI SULLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SUI SETTORI NORD DI LOMBARDIA E VENETO;
-PERSISTONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, PER LE PROSSIME 9-12 ORE SU CAMPANIA, MOLISE E ABRUZZO SPECIE SUI RELATIVI SETTORI APPENNINICI, PER LE PROSSIME 12-15 ORE SU SICILIA NORD-ORIENTALE, CALABRIA E BASILICATA SPECIE SUI RELATIVI VERSANTI JONICI E PER LE PROSSIME 18-24 ORE SULLA PUGLIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.
SI PREVEDONO ALTRESI':
-DALLA SERA DI OGGI, DOMENICA 10 MARZO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 11 MARZO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE A BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA;
-DALLE 00. 00UTC DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE STATO DEL MARE FINO A
LOCALMENTE MOLTO AGITATO SUL MEDIO-BASSO ADRIATICO.