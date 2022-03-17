IL CIRCOLO DI PATERNÒ DEL PD ALLESTISCE PER DOMENICA UN PUNTO DI RACCOLTA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ PER LA POPOLAZIONE DELL' UCRAINA.

IL CIRCOLO di PATERNÒ nella giornata di domenica 20 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella sede di Via Baratta n. 189 allestisce un punto di raccolta di generi di prima necessità per la popol...

IL CIRCOLO di PATERNÒ nella giornata di domenica 20 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella sede di Via Baratta n. 189 allestisce un punto di raccolta di generi di prima necessità per la popolazione dell' Ucraina.

I generi di prima necessità oggetto della raccolta e concordati con la Comunità di Sant’Egidio sono i seguenti:

▪ Generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e ffp2)

▪ Materiali per medicazione (bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti)

▪ Antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100 ml, analgin)

▪ Antibiotici in compresse e in fiale (Ceftriakson, metronidazol, levofoksacin)

▪ Sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, gecadez 400 ml,

soluzione fisiologica 400 ml)

▪ Alcool, acido tramexanico, Decinon, etamzilato in ampolle (Deksametazone,

metazone, atropina, adrenalina, dimedrol)

▪ Antipiretici

▪ Antinfiammatori (compresi cortisonici)

▪ Antipertensivi

▪ Analgesici

▪ Antinfluenzali

▪ Antiemetici

▪ Anticolesterolo

▪ Antidiabetici orali

▪ Protettori gastrici

La raccolta è promossa dal Partito Democratico, in collaborazione con la Comunità di Sant' Egidio, ma chiaramente non ha una connotazione Politica e si rivolge a tutti i cittadini di Paternò che stanno vivendo le angoscianti notizie sulla tragica realtà della guerra in corso e sulle atroci sofferenze dei civili e dei bambini . AIUTAMOLI

Circolo PD PATERNÒ