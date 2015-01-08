Il Comune consegnerà un ausilio ortopedico alla materna di via Libertà

Domani - venerdì - alle ore 12

95047.it La nota del Comune:

Domani, 09 gennaio, alle ore 12.00, il Comune consegnerà uno stabilizzatore-deambulatore presso la scuola dell’infanzia del II Circolo, plesso di via Libertà. Lo strumento, acquistato dagli Uffici alla Pubblica istruzione, è destinato ad un alunno diversamente abile. Alla consegna saranno presenti, fra gli altri, il sindaco di Paternò, Mauro Mangano e l’assessore alla Pubblica istruzione, Valentina Campisano.

«Il Comune continua ad assegnare la massima priorità alle questioni che riguardano la scuola e l’istruzione, con particolare attenzione alle situazioni più delicate. L’ausilio è stato acquistato proprio per venire incontro alle particolari esigenze dell’alunno e per rendere meno difficoltosi i suoi spostamenti e rimarrà, in futuro, a disposizione di quegli studenti che ne avranno bisogno – afferma l’assessore Campisano - ».