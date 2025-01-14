95047

IL COMUNE DI PATERNÒ ASSUME: 18 POSTI DISPONIBILI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.18

14 gennaio 2025 10:15
Il Comune di Paternò, in qualità di ente capofila del Distretto Socio Sanitario N.18, ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione a tempo determinato per 12 mesi (con eventuale proroga) delle seguenti figure professionali:

  • 2 Specialisti in Attività Amministrativo/Contabili (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
  • 6 Assistenti Sociali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
  • 5 Educatori Professionali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
  • 1 Psicologo (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
  • 4 Istruttori Amministrativi (area degli Istruttori, ex categoria “C”)

Dettagli del bando
La procedura, finanziata con risorse del QSFP 2020, è disciplinata dalla determinazione n. 57/PERS/2024 R.G. n. 968 del 03/12/2024.

Requisiti generali per l’ammissione
I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, con adeguata conoscenza della lingua italiana.
  • Maggiore età (18 anni).
  • Godimento dei diritti civili e politici.
  • Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.
  • Non essere stati destituiti o interdetti da incarichi nella Pubblica Amministrazione.
  • Idoneità psico-fisica al lavoro.
  • Possesso del titolo di studio richiesto per il profilo scelto.
  • Conoscenza dell’uso di strumenti informatici e della lingua inglese.

Requisiti specifici per i profili richiesti

  1. Specialista in Attività Amministrative e Contabili
    • Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche, giuridiche o politiche (es. LM-77, LM-16, LM-56) o titoli equipollenti.
  2. Assistente Sociale
    • Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L-39) o titolo equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.
  3. Psicologo
    • Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.
  4. Educatore Professionale
    • Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o lauree afferenti alle classi pedagogiche/psicologiche, con iscrizione all’Albo professionale.
  5. Istruttore Amministrativo
    • Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).

Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPA entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2025.

Prove di selezione
La selezione avverrà mediante esami, le cui modalità e calendario saranno comunicati attraverso il portale InPA.

Informazioni utili
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del portale InPA. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il Settore VIII PERSONALE al numero 0957970311.

Scadenza per la presentazione delle domande: 3 febbraio 2025.

