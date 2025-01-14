IL COMUNE DI PATERNÒ ASSUME: 18 POSTI DISPONIBILI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.18
Il Comune di Paternò, in qualità di ente capofila del Distretto Socio Sanitario N.18, ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione a tempo determinato per 12 mesi (con eventu...
Il Comune di Paternò, in qualità di ente capofila del Distretto Socio Sanitario N.18, ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione a tempo determinato per 12 mesi (con eventuale proroga) delle seguenti figure professionali:
- 2 Specialisti in Attività Amministrativo/Contabili (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
- 6 Assistenti Sociali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
- 5 Educatori Professionali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
- 1 Psicologo (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”)
- 4 Istruttori Amministrativi (area degli Istruttori, ex categoria “C”)
Dettagli del bando
La procedura, finanziata con risorse del QSFP 2020, è disciplinata dalla determinazione n. 57/PERS/2024 R.G. n. 968 del 03/12/2024.
Requisiti generali per l’ammissione
I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, con adeguata conoscenza della lingua italiana.
- Maggiore età (18 anni).
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.
- Non essere stati destituiti o interdetti da incarichi nella Pubblica Amministrazione.
- Idoneità psico-fisica al lavoro.
- Possesso del titolo di studio richiesto per il profilo scelto.
- Conoscenza dell’uso di strumenti informatici e della lingua inglese.
Requisiti specifici per i profili richiesti
- Specialista in Attività Amministrative e Contabili
- Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche, giuridiche o politiche (es. LM-77, LM-16, LM-56) o titoli equipollenti.
- Assistente Sociale
- Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L-39) o titolo equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.
- Psicologo
- Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.
- Educatore Professionale
- Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o lauree afferenti alle classi pedagogiche/psicologiche, con iscrizione all’Albo professionale.
- Istruttore Amministrativo
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPA entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2025.
Prove di selezione
La selezione avverrà mediante esami, le cui modalità e calendario saranno comunicati attraverso il portale InPA.
Informazioni utili
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del portale InPA. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il Settore VIII PERSONALE al numero 0957970311.
Scadenza per la presentazione delle domande: 3 febbraio 2025.