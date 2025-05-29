IL COMUNE DI PATERNÒ DIGITALIZZA GLI APPUNTAMENTI TARI E IMU: AL VIA LE PRENOTAZIONI ONLINE

In linea con gli obiettivi del PNRR – Missione 1, Componente 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – il Comune di Paternò compie un passo importante verso la semplificazione...

A partire dal mese di luglio 2025, le prenotazioni per fissare appuntamenti con gli uffici TARI e IMU verranno gestite esclusivamente in modalità digitale, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Paternò.

Per effettuare una prenotazione, il cittadino dovrà:

Accedere alla homepage del Comune all’indirizzo www.comune.paterno.ct.it; Scorrere in fondo alla pagina e cliccare su “Prenotazioni” (oppure accedere direttamente al link: www.comune.paterno.ct.it/it/book); Selezionare il giorno e l’orario desiderati; Inserire i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e un’email valida.

Al termine della procedura, l’utente riceverà una email di conferma contenente i dettagli dell’appuntamento prenotato.

Questa innovazione rientra in una strategia più ampia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rendere i servizi comunali più accessibili, efficienti e vicini ai bisogni del cittadino. Grazie a questo sistema, sarà possibile evitare attese inutili e gestire con maggiore ordine il flusso degli utenti presso gli sportelli.

Il Comune invita tutti i cittadini a utilizzare il nuovo servizio e si rende disponibile, attraverso gli sportelli informativi, a fornire supporto in caso di difficoltà nell’uso della piattaforma online.