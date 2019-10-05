IL CORDOGLIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI CATANIA ALLA POLIZIA DI STATO PER L'UCCISIONE DEI DUE AGENTI DI P.S. A TRIESTE

Uniti nel dolore, accomunati nell'identico lavoro al servizio della collettività.Questa mattina un lungo corteo composto da macchine dei Carabinieri sono giunti presso la questura di Catania di via Pi...

Uniti nel dolore, accomunati nell'identico lavoro al servizio della collettività.

Questa mattina un lungo corteo composto da macchine dei Carabinieri sono giunti presso la questura di Catania di via Piazza S. Nicolella in segno di solidarietà e cordoglio con i poliziotti uccisi a Trieste.

Le auto dell’Arma si sono fermate davanti alla questura a sirene spiegate e i militari sono scesi e si sono messi in segno di saluto per alcuni minuti.



Questo drammatico evento ha ancora una volta scosso il Paese ed accomunato nel dolore quanti giornalmente, come le Forze dell'ordine, svolgono la loro attività al servizio della collettività, per la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico. Dall'inizio dell'anno sono cinque i Caduti in servizio tra le Forze dell'ordine.

Alla Polizia di Stato il cordoglio della nostra Redazione.