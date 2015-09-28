Il coro “Sturm und drang” ed il gruppo medievale “conquistano” Catania

Il maestro Coniglio: “Siamo fieri ed orgogliosi di aver portato una volta ancora il nome della nostra città di Paternò oltre le nostre mura”

Il Coro polifonico "Sturm und drang" ed il Gruppo Medievale ieri a Catania nell'ambito delle manifestazioni (che volgono ormai al termine) del cartellone "ESTATE IN CITTA'". Il corteo ha inizialmente raggiunto piazza Duomo ed il chiostro di Palazzo degli Elefanti, poi piazza Università e, infine, il Castello Ursino. Qui, un folto pubblico ha apprezzato, partecipato e ascoltato fino all'ultima nota. "Siamo fieri ed orgogliosi di aver portato una volta ancora il nome della nostra città di Paternò oltre le nostre mura", spiega il maestro Salvo Coniglio.