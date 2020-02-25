IL CORONONAVIRUS ARRIVA IN SICILIA, POSITIVA UNA TURISTA BERGAMASCA A PALERMO

E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che lunedì sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.Lo conf...

E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che lunedì sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

Lo conferma la Regione siciliana che dice: "Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone".

E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.

“Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall’esame del tampone faringe“: il governatore siciliano Nello Musumeci conferma il primo caso di Coronavirus a Palermo.

“Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia.

La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l’esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo“.

“Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni“, prosegue Musumeci, in stretto contatto dalla notte col sindaco Orlando e con il prefetto De Miro. “Il campione esaminato al Policlinico di Palermo – aggiunge il governatore siciliano – verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche.

La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata.

Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie. Al momento restano ferme tutte le disposizioni già impartite: comunicare immediatamente la presenza nell’Isola alle autorità sanitarie per quanti provengano dalle c.d. “Zone gialle” e richiedere l’intervento medico nel caso di sintomatologia influenzale, chiamando il numero unico a dell’emergenza e il proprio medico di famiglia“.