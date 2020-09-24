IL COVID FA UN’ALTRA VITTIMA MUORE 70ENNE DI BIANCAVILLA

Era ricoverato dall’inizio del mese all’ospedale San Marco. Un ricovero nel Reparto di Rianimazione dal quale, purtroppo, non si è più ripreso.Si tratta di un 70enne di Biancavilla che, come detto, si...

Era ricoverato dall’inizio del mese all’ospedale San Marco. Un ricovero nel Reparto di Rianimazione dal quale, purtroppo, non si è più ripreso.

Si tratta di un 70enne di Biancavilla che, come detto, si trovava in ospedale dall’inizio di settembre.

Sembrerebbe che l’uomo abbia accusato i primi sintomi dell’infezione di ritorno da una vacanza, ma all’interno dei confini regionali, con la moglie anch’ella risultata positiva anche se asintomatica.

IL POST DEL SINDACO

Ed il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha comunicato alla città il suo dispiacere per l’accaduto attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

“Alle notizie incoraggianti di questa mattina ne fa, purtroppo, seguito una che avrei preferito non dover mai dare.

Purtroppo, devo comunicare il decesso di un nostro concittadino 70enne che, dopo avere contratto il virus, si trovava da giorni ricoverato all’ospedale San Marco.

E’ una notizia davvero spiacevole.

Tutto il mio profondo affetto alla famiglia: a nome della nostra città, vi siamo vicini”