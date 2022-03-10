IL COVID IN SICILIA NON MOLLA,ALTRI 5.528 CASI: 15 I MORTI, I RICOVERATI CONTINUANO A SCENDERE

Sono 5.528 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.350 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.884.Il tasso di positività sale al 16%, ieri era al 13,3%.L'isola è al terzo posto per cont...

A cura di Redazione 10 marzo 2022 20:14

