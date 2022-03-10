IL COVID IN SICILIA NON MOLLA,ALTRI 5.528 CASI: 15 I MORTI, I RICOVERATI CONTINUANO A SCENDERE
Sono 5.528 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.350 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.884.
Il tasso di positività sale al 16%, ieri era al 13,3%.
L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 222.421 con un incremento di 2.359 casi. I guariti sono 4.082 mentre le vittime sono 15 portano il totale dei decessi a 9.696.
Sul fronte ospedaliero sono 933 ricoverati con 23 ricoveri in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 64, due casi in meno rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.591 casi, Catania 900, Messina 936, Siracusa 439, Trapani 710, Ragusa 555, Caltanissetta 326, Agrigento 805, Enna 194. (ANSA).