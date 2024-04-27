IL DIABETE AL CENTRO DEL CONFRONTO TRA LEO CLUB PATERNÒ ED IL LICEO SCIENTIFICO FERMI

Il Leo Club Paternò, in occasione dell'assemblea di istituto del liceo scientifico Enrico Fermi di Paternò, ha presentato, grazie ad alcuni studenti di Dietistica e Medicina dell'Università di Catania...

Tema, spesso sottovalutato tra i Giovanissimi, che, come ribadito e promosso a livello internazionale dai Leo e dai Lions, richiede una strategia preventiva attiva a partire dall'età adolescenziale.

I ragazzi, interagendo con grande curiosità, hanno creato un dibattito sullo stato dell'arte delle cure, delle terapie più innovative e della ricerca biotecnologica, rendendo l'assemblea studentesca interessante e proficua.

Soddisfazione espressa anche dai relatori Leo intervenuti, Gianluca Tinnirello e Barbara Oliveri, che hanno sottolineato anche l'importante sinergia creata con i rappresentanti di istituto e la dirigenza dell'istituto paternese.