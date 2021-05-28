IL DOLORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER LA PERDITA DEL COLLEGA IN SERVIZIO NELLA SEZIONE NAVALE

Ieri si sono svolte le esequie, del Capo Reparto Esperto Riccardo Sgroi, in servizio nella Sezione Navale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, ucciso dal Covid domenica scorsa, do...

Ieri si sono svolte le esequie, del Capo Reparto Esperto Riccardo Sgroi, in servizio nella Sezione Navale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, ucciso dal Covid domenica scorsa, dopo alcune settimane di ricovero, anche in terapia intensiva.

Per i vigili del fuoco catanesi, i famigliari e le persone alle quali Riccardo era caro, è stata la giornata del dolore dell'addio.

Questa mattina la Sede Centrale del Comando Provinciale gremito di colleghi e amici, come anche l'interno e l'esterno della chiesa dove si sono svolti i funerali, questo pomeriggio.

Il saluto del Comandante Provinciale, l'ing. Giuseppe Biffarella, che si è fatto portavoce di tutti i colleghi e del commovente saluto di commiato dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega ed il Capo del Corpo, ing. Fabio Dattilo.