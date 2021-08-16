IL DRAMMA DEGLI AFGHANI: SI AGGRAPPANO AI CARRELLI DELL’AEREO PER FUGGIRE DA KABUL, POI CADONO NEL VUOTO
Circolano alcuni video sui social che raccontano la caduta nel vuoto di alcune persone aggrappate alle ruote di un aereo appena partito da Kabul, capitale dell'Afghanistan, passata nelle mani dei tale...
Circolano alcuni video sui social che raccontano la caduta nel vuoto di alcune persone aggrappate alle ruote di un aereo appena partito da Kabul, capitale dell'Afghanistan, passata nelle mani dei talebani.
Altri invece testimoniano i tentativi di alcuni cittadini afghani di salire negli aerei facendosi direttamente "tirare su".
Le immagini, molto forti, mostrano la disperazione di chi sta cercando di fuggire dal Paese in ogni modo anche invadendo le piste dell'aeroporto.
In un altro video, pubblicato dall'agenzia afghana Pajhwok su Twitter, si vede un gruppo di persone 'inseguire' e aggrapparsi a un aereo cargo americano, ormai prossimo al decollo.
AVVERTENZA: LE IMMAGINI CONTENUTE NEI TWEET CHE SEGUE POTREBBERO TURBARE LA SENSIBILITÀ DEI LETTORI
https://twitter.com/sscraffaele/status/1427204007416799234?s=19
https://twitter.com/RescueMed/status/1427300652636594178?s=19