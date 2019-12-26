IL FILM DI FICARRA E PICONE SBANCA IL BOTTEGHINO: 8 MILIONI DI EURO D'INCASSI

Primo Natale di Ficarra e Picone è il primo incasso di Natale con 1.164.118 nella sola giornata di Natale sbaragliando il box office con un totale che sfiora gli 8 milioni di euro (7.915.828), diventa...

Primo Natale di Ficarra e Picone è il primo incasso di Natale con 1.164.118 nella sola giornata di Natale sbaragliando il box office con un totale che sfiora gli 8 milioni di euro (7.915.828), diventando così il primo film italiano del 2019 per incasso e numero di spettatori, che sono oltre 1 milione e 200 mila.

"Siamo felici, che nel giorno di Natale, migliaia di persone abbiano scelto il nostro film per trascorrere insieme a noi, un giorno così bello - dicono Ficarra e Picone".

Il Primo Natale, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, distribuito da Medusa è il settimo film di Ficarra e Picone.

