IL FLASH MOB SUL 25 APRILE A PATERNÒ: «QUI PER DIRE A LA RUSSA CHE LA STORIA NON SI CAMBIA»

Si è svolto a Paternò il flash mob organizzato dal Pd con lo slogan 'Portate un libro di storia per il senatore Ignazio La Russa, ha bisogno di ripassare la storia', nell'ambito delle iniziative della Festa della liberazione.

Di Paternò è originaria la famiglia del presidente del Senato.

L'appuntamento, in piazza Umberto, cui hanno partecipato oltre cento persone, era stato al centro di polemiche dopo l'iniziativa del sindaco di disporre, con un'ordinanza, la copertura immediata dei manifesti che annunciavano l'iniziativa considerati offensivi nei confronti della seconda carica dello Stato. Il Pd ha parlato di censura e contesta: "a Paternò la libertà di espressione non esiste più", "siamo in un regime: chi non si allinea viene oscurato".

Accuse rispedite al mittente dal sindaco, l'autonomista Nino Naso: "Nessuna censura - ha detto - ma soltanto rispetto istituzionale per la seconda carica dello Stato. Avrei fatto così per chiunque rivesta quell'incarico, a prescindere dall'appartenenza politica".