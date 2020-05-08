IL G.D.V.S. SEMPRE IN AZIONE

In questo periodo particolarmente difficile, nel quale bisogna improvvisarsi operai tuttofare, anche il G.D.V.S. ha operato in un campo diverso da quello solito. Così, grazie allo spirito di iniziativ...

In questo periodo particolarmente difficile, nel quale bisogna improvvisarsi operai tuttofare, anche il G.D.V.S. ha operato in un campo diverso da quello solito. Così, grazie allo spirito di iniziativa di un nostro donatore, nonché fervente attivista, Franco Tomeo, abbiamo provveduto ad effettuare un servizio utile e necessario per la comunità.

Infatti Franco, bardato di tuta ma sempre col nostro simbolo bene in vista, ha effettuato un lavoro di scerbamento e pulizia di due punti strategici: il primo è lo slargo che insiste nello svincolo che dalla superstrada immette a Paternò e d il secondo è il tratto di strada che porta dall’uscita da Palazzolo sempre a Paternò. In tal modo la visuale è stata notevolmente migliorata. Abbiamo fatto in sostanza ben poco, ma almeno abbiamo contribuito a migliorare qualcosa.

Anche questo è un aiuto, ed a proposito di aiuti Vi invitiamo a venire a donare su autoemoteca Domenica 31 Maggio dalle ore 8,30 alle 12,00 al Corso Sicilia a Paternò.

Vi aspettiamo numerosi e ricordate sempre che non a tutti è concesso il tempo di poter aspettare che arrivi un gesto di solidarietà. Chi ha la disponibilità non rimandi a dopo quello che può fare oggi.