Il genio rivoluzionario del paternese Antonino Ciancitto
Paternò e la sua storia: il ricordo dello scienziato che "mise in crisi" gli americani
95047.it Prima di Luca Parmitano e, addirittura, prima che l’uomo mettesse il primo piede sulla Luna, c’era Antonino Ciancitto. Ingegnere paternese passato alla storia per avere ideato il sistema a propulsione a razzo unico che gli valse il premio “Colombiano” insignitoli direttamente dall’allora presidente della repubblica Giovanni Gronchi.
Un piccolo, grande genio Antonino Ciancitto. Paternò lo ricorda attraverso un appuntamento organizzato dal Lions club al salone dell’ex tribunale di piazza della regione.
“L’idea del Ciancitto - affermò la Loattckheed Propulsion Company - appare fondata, tuttavia la sua estrema complessità richiede un lungo e costoso sviluppo per provare la sua fattibilità”. Persa l’occasione di realizzare il razzo a sigaretta, l’ingegnere continuò a svolgere ricerche e soprattutto si dedicò alla scrittura di libri.
Il nostro concittadino si sposò nel 1969 e visse a Viterbo, rimasto per molto tempo nell’ombra morì nell’agosto del 2003.