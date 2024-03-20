IL GIOVANE 20 ENNE RICCARDO DI BELPASSO PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE IERI SERA A NICOLOSI

Ieri sera, un gravissimo incidente stradale si è verificato a Nicolosi.Riccardo Amato, un giovane di soli 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 92, in direz...

Ieri sera, un gravissimo incidente stradale si è verificato a Nicolosi.

Riccardo Amato, un giovane di soli 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 92, in direzione Rifugio Sapienza.

L'incidente ha coinvolto un'auto, una Ford Fiesta, su cui Riccardo viaggiava insieme ad altri tre ragazzi. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada finendo la sua corsa contro un muretto che delimita la carreggiata.

L'impatto è stato devastante e purtroppo per Damiano non c'è stato scampo: è deceduto sul colpo. Gli altri tre occupanti dell'auto, con un'età compresa tra i 16 e i 27 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale.

Le autorità sono intervenute prontamente sulla scena dell'incidente, con quattro ambulanze del servizio 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e i Carabinieri della Stazione di Nicolosi che hanno lavorato per soccorrere le vittime e gestire la situazione.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la vita di Riccardo non è stata salvata. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e di indagine da parte delle autorità, con l'intervento anche del medico legale per i rilievi del caso.

Solo alle prime ore del mattino la SP92 è stata riaperta al traffico, una volta che la situazione è stata completamente gestita e le autorità hanno concluso le loro operazioni sul luogo dell'incidente.

L'intera comunità di Belpasso è colpita dal lutto, con il sindaco Carlo Caputo che ha espresso il cordoglio per la tragica perdita: "A nome mio e dell'amministrazione comunale, esprimo il cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa del nostro giovane concittadino Riccardo Amato, morto a causa di un incidente stradale. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia, alla quale vanno le nostre più sincere condoglianze".

La perdita di Riccardo Amato ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale, con la speranza che tragedie simili possano essere evitate in futuro attraverso una maggiore consapevolezza e attenzione alla sicurezza stradale.