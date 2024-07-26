IL GIOVANE GABRIELE RICCA DI BELPASSO, BALLERÀ ALLE CERIMONIE OLIMPICHE 2024

In un entusiastico post su Facebook, il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha condiviso una notizia che riempie di orgoglio l'intera comunità. Il giovane ballerino Gabriele Ricca, a soli 23 anni, rapp...

In un entusiastico post su Facebook, il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha condiviso una notizia che riempie di orgoglio l'intera comunità. Il giovane ballerino Gabriele Ricca, a soli 23 anni, rappresenterà l'Italia e la sua città natale nelle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gabriele sarà uno dei pochissimi ballerini italiani, circa 20 su oltre 500 artisti da tutto il mondo, a far parte del corpo di ballo che si esibirà durante le cerimonie.

Gabriele ha coltivato la sua passione per la danza nella scuola Studio Lab-Azzurra di Belpasso. Questo importante traguardo è frutto di anni di duro lavoro e dedizione, e rappresenta una straordinaria opportunità per mostrare il suo talento su una delle piattaforme più prestigiose al mondo.

Il Sindaco Caputo ha espresso tutto il suo entusiasmo e supporto per Gabriele, aggiungendo: "Sono certo che questa entusiasmante - quanto esclusiva - esperienza sarà, per lui, la prima di una lunghissima serie." La partecipazione di Gabriele alle Olimpiadi è un motivo di grande orgoglio non solo per lui e la sua famiglia, ma per tutta la comunità di Belpasso, che lo sostiene con affetto.

Con queste parole di incoraggiamento, il Sindaco Carlo Caputo conclude il suo post, riflettendo il sentimento collettivo di Belpasso che si unisce nel fare il tifo per Gabriele. La sua storia è un esempio ispiratore di come impegno e passione possano portare a traguardi straordinari, e rappresenta un simbolo di speranza e aspirazione per molti giovani.