IL GRANDE GESTO DELLA CURVA SUD PATERNÒ: RACCOLTA FONDI PER LA GENTE IN DIFFICOLTÀ

Corrono giorni difficili in Italia e in tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus: i tantissimi morti, gli ospedali al collasso e il blocco delle attività lavorative sono le cause di maggiore preoccupazione per i cittadini.

Molte infatti sono le famiglie che riversano in condizioni di difficoltà economica. Proprio in questi periodi di crisi però emerge la grande solidarietà del popolo italiano: le azioni a sostegno dei meno fortunati si sono moltiplicate, sia da parte della gente dello spettacolo che dalle persone comuni. Non da meno sono stati i tifosi della Curva Sud Paternò, che in collaborazione con la Caritas, hanno avviato una raccolta fondi al fine di acquistare beni di prima necessità a favore delle famiglie che riversano in condizioni di estrema difficoltà. La bellissima iniziativa, avviata giorno 27 marzo, si concluderà giorno 5 aprile e conta già un discreto numero di donazioni. Ma la cifra prefissata non è ancora stata raggiunta, quindi si invita la gente a donare ancora, a sostegno dei propri concittadini, al fine di raggiungere questo traguardo.

La raccolta fondi segue un altro grande gesto dei tifosi rossazzurri, che qualche settimana fa avevano esposto uno striscione di vicinanza nei confronti di medici ed infermieri, con su scritto: “SANITA’ PUBBLICA DA ELOGIARE, IN QUESTO CLIMA SURREALE FORZA ITALIA NON MOLLARE”.

Le modalità di versamento possono avvenire tramite postepay o cliccando sul link qui sotto. Le donazioni tramite paypal possono avvenire anche in forma anonima.

Di seguito tutte le informazioni necessarie.

CASUALE: RACCOLTA FONDI PATERNO’

CARTA POSTEPAY NUMERO:4023600946489251 intestata a DOMENICO STANCANELLI

CODICE FISCALE:STNDNC83T08C351P

LINK PER DONARE: https://paypal.me/pools/c/8nKbzqVOZW

GIANLUCA RUFFINO