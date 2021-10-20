IL GREEN PASS DIVENTA OBBLIGATORIO E IN SICILIA È BOOM DI CERTIFICATI DI MALATTIA: I NUMERI

L'8 ottobre, venerdì, in Sicilia i certificati di malattia firmati dai medici erano stati 5150. Il 15 ottobre, venerdì, giorno che segna l'obbligo di presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro...

L'8 ottobre, venerdì, in Sicilia i certificati di malattia firmati dai medici erano stati 5150. Il 15 ottobre, venerdì, giorno che segna l'obbligo di presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro le richieste sono salite a 6437.

Lunedì 11 ottobre le richieste di certificati medici per malattia sono state 10136 ieri, il primo lunedì dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde sul covid, sono state 12.007: 1871 in più. Lo rende noto l'Inps in Sicilia.

Lunedi su 12007 richieste di certificati medici per malattia 5312 vengono da dipendenti pubblici, 5977 da quelli privati e 718 da altri settori.

Il segretario regionale della Fimmg, Luigi Galvano in un'intervista al Giornale di Sicilia, ha detto: "Nell'ultima settimana le richieste di malattia per la durata di due o tre giorni sono aumentate nettamente per cui è necessaria la massima cautela.

Alla luce di questa situazione abbiamo preparato una circolare sollecitando i medici a comunicare comportamenti poco chiari alla Digos e per conoscenza all'Ordine dei Medici e contemporaneamente abbiamo esortati i dottori a ricusare quei pazienti che hanno tradito il rapporto di fiducia che si era instaurato con loro".

(ANSA).