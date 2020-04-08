IL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE DI PATERNÒ RINGRAZIA

Domenica 5 Aprile in occasione della festività delle palme a Paternò si sono effettuate 25 donazioni e 5 predonazioni. Il nostro “grazie” va a tutti coloro che hanno contribuito a conseguire questo ri...

Domenica 5 Aprile in occasione della festività delle palme a Paternò si sono effettuate 25 donazioni e 5 predonazioni. Il nostro “grazie” va a tutti coloro che hanno contribuito a conseguire questo risultato molto soddisfacente.

Ma non avevamo dubbi: i nostri donatori non ci hanno mai deluso ed hanno risposto all’appello con senso di responsabilità, dimostrando ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che la solidarietà verso i più deboli non viene mai meno. Ancora grazie ed auguri a tutti di una serena Pasqua che quest’anno per forza di cose sarà circoscritta all’interno delle mura domestiche.

Ma ne usciremo più forti di prima. Andrà tutto bene.