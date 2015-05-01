Il lavoro umiliato: furto con spaccata nella notte in via Vittorio Emanuele

Nel giorno della festa dei lavoratori, i sacrifici dei commercianti vanificati da criminali senza scrupolo

95047.it La tecnica è sempre la stessa. Semplice ed efficace: con l’aggiunta che nessuno vede o sente nulla. O, nei migliori dei casi, non è in grado di descrivere. Furto con spaccata la notte scorsa compiuto ai danni del rinomato esercizio commerciale di abbigliamento “SignorelloAreaModa” in via Vittorio Emanuele.

I balordi di turno hanno sfondato la vetrata, presumibilmente con un’auto a fare da ariete, ed hanno rubato diversi capi d’abbigliamento.

C’è un danno economico ancora tutto da quantificare ma c’è, soprattutto, da fare i conti con la pazienza dei commercianti costretti a combattere contro tasse, disservizi, crisi e vili episodi del genere che scoraggerebbero chiunque.

Sono i carabinieri ad indagare sull’accaduto.