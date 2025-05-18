IL LICEO SCIENTIFICO "FERMI" DI PATERNÒ È CAMPIONE REGIONALE DI TENNIS A SQUADRE

Risultato storico per il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò, che si è laureato Campione Regionale di Tennis a squadre nella categoria Allievi/e per l’anno scolastico 2024/2025, firmando un’im...

Risultato storico per il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò, che si è laureato Campione Regionale di Tennis a squadre nella categoria Allievi/e per l’anno scolastico 2024/2025, firmando un’impresa di grande prestigio per l’istituto.

La squadra, composta dagli studenti Giulia Bonaccorso, Daniele Licari e Simone Condorelli, ha partecipato alla Final Four dei Campionati Studenteschi di Tennis, disputata a Calascibetta, sfidando le rappresentative vincitrici delle fasi provinciali e interprovinciali.

In semifinale, il sorteggio ha messo di fronte il Liceo Fermi e la squadra di Agrigento. I ragazzi di Paternò si sono imposti con un netto 3-0, grazie alle eccellenti prestazioni nei singolari di Giulia Bonaccorso e Daniele Licari.

In finale, il Fermi ha affrontato la forte rappresentativa di Palermo. Contro ogni pronostico, gli studenti paternesi hanno dominato i rispettivi incontri, vincendo in due set e conquistando il titolo regionale.

Un trionfo che premia talento, impegno e determinazione, portando lustro non solo al liceo, ma a tutta la città di Paternò.

La scuola ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di crescita personale e spirito di squadra.