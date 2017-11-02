IL LOTTO PREMIA CATANIA CON UNA VINCITA DI OLTRE 60.000 EURO
Nell'estrazione del 31 ottobre 2017 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia.La vincita più alta del concorso, di 61.250 euro, è stata realizzata a Catania. Il fortunato giocatore ha sc...
Nell'estrazione del 31 ottobre 2017 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia.
La vincita più alta del concorso, di 61.250 euro, è stata realizzata a Catania. Il fortunato giocatore ha scelto i numeri 2, 12, 19, 28 sulla “Ruota di Palermo”, centrando tre ambi e un terno.
La vincita è stata realizzata nella ricevitoria della signora Elena Amata in Corso Italia.
Dall’inizio dell’anno Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia distribuendo oltre 958 milioni di euro, mentre con la sola estrazione di martedì 31 ottobre 2017 sono state distribuite vincite per quasi 9 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.