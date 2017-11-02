IL LOTTO PREMIA CATANIA CON UNA VINCITA DI OLTRE 60.000 EURO

Nell'estrazione del 31 ottobre 2017 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia.La vincita più alta del concorso, di 61.250 euro, è stata realizzata a Catania. Il fortunato giocatore ha sc...

A cura di Redazione 02 novembre 2017 13:29

