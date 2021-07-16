IL MAESTRO PATERNESE CHISARI ALLE OLIMPIADI DI TOKIO

Dalla Sicilia in Giappone per rispondere all'importante chiamata dei cinque anelli olimpici.Il maestro Paternese di taekwondo Francesco Chisari è una conferma che il duro lavoro ripaga sempre. Già da...

Il maestro Paternese di taekwondo Francesco Chisari è una conferma che il duro lavoro ripaga sempre. Già da molti anni impegnato in un asse culturale e sportivo tra Italia e Giappone, per i riconoscimenti e la professionalità mostrata è stato onorato dal comitato olimpico Internazionale e dal comitato olimpico giapponese di un incarico lavorativo ai giochi olimpici e paraolimpici che si terranno a Tokyo tra il mese di Luglio e quello di Agosto.

Il maestro Francesco rivestirà infatti la carica di NTO( National Technical Official), una commissione che prevede elevata competenza nel settore sportivo ed un'altrettanta alta capacità linguistica internazionale, doti riconosciute dalle federazioni sopracitate nella figura del maestro.

"L'incarico assegnatomi rappresenta anzitutto il risultato della dedizione per il lavoro che da anni compio e, ancor più, giunge come un nuovo stimolo e una nuova opportunità dopo un periodo che noi tutti sappiamo essere stato difficile per le attività sportive" le parole del maestro che, con speranza ed emozione, spera di compiere il suo dovere rappresentando al meglio la nostra nazione e di trarre quante più novità da portare nello sport che ci appartiene.

Non possiamo che augurare a al maestro Francesco un grande in bocca al lupo.