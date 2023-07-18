IL MAESTRO PATERNESE FORTE DOPPIA MEDAGLIA AL CAMPIONATO MONDIALE DI TAEKWON-DO
Si è appena concluso il campionato mondiale di Taekwon-Do ITF tenutosi a Rende, in provincia di Cosenza.
Un evento importante con partecipanti provenienti da tutto il mondo non può che portare valore e prestigio alla nostra nazione oltre a far conoscere i nostri atleti a livello mondiale.
L'A.S.D. Taekwon-do ITF Catania è stata rappresentata dal Maestro paternese Davide Forte che è riuscito a portare a casa una medaglia d'argento nella competizione delle forme mentre un bronzo nel combattimento arrivando in semifinale contro un avversario della Georgia.
Un grande orgoglio per Paternò, che non è nuova delle imprese del Maestro Forte e dei suoi allievi.