Il maltempo beffa i Red Sox: gara interrotta sul 2-1 per i paternesi

Il Senago si era imposto nel primo match: prossimo fine settimana si va nella tana del Collecchio

95047.it A causa del maltempo la seconda partita del Paternò Red Sox Baseball contro il Senago (Milano) è stata annullata. La gara pomeridiana, purtroppo, è stata interrotta al quarto inning mentre la squadra paternese era in vantaggio con un punteggio di 2 a 1. La partita cancellata sarà recuperata a fine campionato solo se le la classifica lo riterrà fondamentale per l’esito del campionato.

La prima gara, durata fino al nono inning, è stata a favore della squadra avversaria che, con il punteggio di 2 a 0, ha avuto la meglio sui ragazzi del manager Riccardo Messina.

“Oggi la fortuna non è stata dalla nostra parte – ha dichiarato il coach Messina –. Il cattivo tempo, infatti, non ha permesso di disputare l’intera partita facendola terminare proprio sul più bello. Anche oggi è giusto sottolineare la prestazione del lanciatore Franklin Torres che ha giocato l’intera gara 1”.

Settimana prossima il Paternò Red Sox giocherà fuori casa, a Collecchio, per recuperare le prime due partite di campionato precedentemente rinviate.