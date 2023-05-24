95047

IL MALTEMPO STRAPPA VIA ANCHE LE TARGHE, SI CERCANO I TITOLARI

A cura di Redazione Redazione
24 maggio 2023 20:22
Tra le molte "vittime" del temporale che si è abbattuto qualche giorno fa nel nostro comprensorio ci sono anche le targhe delle auto.

Per effetto della violenta grandinata e degli allagamenti nelle strade, un paio di targhe delle vetture si sono staccate dai paraurti e sono finite in strada, molto spesso senza che i proprietari si accorgessero di nulla.

Alcune sono state "lasciate" in Via Giordano Bruno nel confine tra i comuni di Paternò e Belpasso in contrada Palazzolo.

Sperando che

