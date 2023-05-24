IL MALTEMPO STRAPPA VIA ANCHE LE TARGHE, SI CERCANO I TITOLARI
Tra le molte "vittime" del temporale che si è abbattuto qualche giorno fa nel nostro comprensorio ci sono anche le targhe delle auto. Per effetto della violenta grandinata e degli allagamenti nelle s...
Tra le molte "vittime" del temporale che si è abbattuto qualche giorno fa nel nostro comprensorio ci sono anche le targhe delle auto.
Per effetto della violenta grandinata e degli allagamenti nelle strade, un paio di targhe delle vetture si sono staccate dai paraurti e sono finite in strada, molto spesso senza che i proprietari si accorgessero di nulla.
Alcune sono state "lasciate" in Via Giordano Bruno nel confine tra i comuni di Paternò e Belpasso in contrada Palazzolo.
Sperando che
Segnalazione inviata alla redazione da una nostra lettrice