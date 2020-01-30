IL MARITO SVIENE IN SALA PARTO: IL SELFIE IRRESISTIBILE DELLA MOGLIE FA IL GIRO DEL MONDO

Doveva stare accanto alla moglie durante il parto, ma non ha resisto dall’emozione e ha perso i sensi.La neomamma, di cui non si conoscono le generalità, dopo aver dato alla luce il suo piccolo ha vis...

Doveva stare accanto alla moglie durante il parto, ma non ha resisto dall’emozione e ha perso i sensi.

La neomamma, di cui non si conoscono le generalità, dopo aver dato alla luce il suo piccolo ha visto il marito a terra, circondato dal personale sanitario.

Un’immagine esilarante tanto che la moglie ha deciso di immortale la scena con un bel selfie.

Un bel sorriso sdraiata sul lettino con il neopapà a terra.

Lo scatto è stato pubblicato per la prima volta su Reddit, è diventato virale e ha attirato innumerevoli commenti. Tra i più divertenti e pungenti c’è questo: “Una donna coglie poi il punto della situazione: “Questa foto spiega il motivo per cui siamo noi a dare la vita, siamo senza dubbio più forti”.