Il mercatino degli oggetti a Casa Coniglio

I lavori dei diversamenti abili messi in mostra: il ricavato destinato all'autofinanziamento del Centro

95047.it Si è svolto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, il mercatino degli oggetti creati dai diversamente abili all'interno del centro disabili di Casa Coniglio.

I diversamente abili con l'aiuto degli assistenti della cooperativa "Coser" hanno realizzato oggetti e quadri (vedi foto) che hanno esposto i loro lavori e, per chi voleva, anche messo in vendita con semplici offerte. Un ricavato che servirà per l'autofinanziamento del Centro. L'iniziativa è l'ultima prevista all'interno del Centro di Casa Coniglio prima del trasloco nei nuovi locali di viale dei Platani. Struttura questa che verrà inaugurata tra pochi giorni. Presente, assieme ai ragazzi ed agli operatori anche l'assessore alla Dignità della persona ed infanzia Salvatore Galatà.