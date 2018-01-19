Il Ministero della Salute richiama latte Accadì Granarolo per rischio fisico: ecco i lotti

Ministero della Salute richiama latte

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di diversi lotti di Latte Granarolo Accadì senza lattosio, scremato e parzialmente scremato UHT a lunga conservazione, per rischio fisico. Come si legge sul sito ministeriale ufficiale delle segnalazioni, il motivo è la presenza di grumi e instabilità del prodotto in fase di bollitura e riscaldamento. Tutte le confezioni sono prodotte dalla Granarolo Spa con sede di produzione in via Verdi a Soliera (MO).

Diversi i lotti interessati: il comunicato ministeriale precisa che il ritiro è solo per i lotti indicati.

I lotti ritirati per il latte Accadì scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio, venduto in confezione da 1 litro sono Q7326D con scadenza 21/03/2018 e Q7327D con scadenza 22/03/2018.

Per il latte scremato UHT a lunga conservato con lattosio < 0,01%, venduto in confezioni da 500 ml, i lotti sono Q7321E con scadenza 16/03/2018, Q7322E con scadenza 17/03/2018, Q7327E con scadenza 22/03/2018, Q7328E con scadenza 23/03/2018, Q7329E con scadenza 24/03/2018.

Per il latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio, i lotti sono Q7324E con scadenza 19/03/2018, Q7325E con scadenza 20/03/2018, Q7326E con scadenza 21/03/2018.