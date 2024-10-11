IL MOTOCICLISTA DECEDUTO A CATANIA, ERA CONOSCIUTO A PATERNO’ PER AVERE GESTITO UN’ATTIVITA’

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Francesco Pulvirenti, un motociclista di 26 anni, conosciuto e apprezzato nella comunità di Paternò, dove ha lavorato per oltre dieci anni. Ultim...

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Francesco Pulvirenti, un motociclista di 26 anni, conosciuto e apprezzato nella comunità di Paternò, dove ha lavorato per oltre dieci anni. Ultimamente gestiva un'attività situata in viale dei Platani, che nonostante le difficoltà era riuscito a portare avanti fino alla sua recente chiusura.

Il giovane, originario di Misterbianco, è stato vittima di un fatale scontro avvenuto durante la notte lungo la circumvallazione di Catania, in direzione Ognina.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino, quando Francesco avrebbe perso il controllo della sua moto a seguito di un impatto con un'auto, per poi essere sbalzato violentemente sull'asfalto.

Le circostanze precise dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente. Nonostante l'arrivo tempestivo di un'ambulanza del 118, i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani, e Francesco è deceduto sul posto.

Le indagini sono tuttora in corso, e la comunità attende di sapere di più su ciò che ha portato alla tragica fine di un giovane la cui vita è stata stroncata troppo presto.