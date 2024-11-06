IL NEW YORK TIMES: "MOLTI MILITARI NORDCOREANI UCCISI IN UCRAINA"

Un numero significativo di soldati nordcoreani sono rimasti uccisi in combattimento in Ucraina.Lo rende noto il New York Times, come riporta l'agenzia giapponese Kyodo. Il Dipartimento di Stato americ...

Lo rende noto il New York Times, come riporta l'agenzia giapponese Kyodo. Il Dipartimento di Stato americano ritiene che 10.000 militari nordcoreani siano dispiegati nella regione russa di Kursk, afferma il portavoce Matthew Miller. Le truppe nordcoreane sono entrate in guerra al fianco della Russia contro l'Ucraina e un numero significativo è stato ucciso, ha riferito il New York Times, citando un alto funzionario di Kiev e un alto funzionario statunitense. Le truppe nordcoreane si sono scontrate per la prima volta con le forze ucraine che stanno occupando una parte della regione russa di Kursk, ha affermato il Nyt.

"Stimiamo che in circa 10.000 siano arrivati Potrebbero entrare in combattimento nei prossimi giorni a Kursk", ha detto Miller in una conferenza stampa. "Ci aspettavamo che fosse probabile che si schierassero contro le forze ucraine e se lo faranno saranno legittimi obiettivi militari", ha aggiunto il funzionario Usa.

"Le prime truppe nordcoreane sono già finite sotto il fuoco ucraino a Kursk", aveva annunciato ieri Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che sulla base delle informazioni d'intelligence "ci sono già 11.000 nordcoreani nella regione" russa al confine con l'Ucraina.

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha confermato che il suo esercito ha avuto un primo ingaggio con le truppe nordcoreane, anticipando di attendersi che cinque unità del Nord, ciascuna con circa 3.000 soldati, siano schierate nelle località di nordest, est e sudest sulla linea del fronte con la Russia lunga 1.500 chilometri, per un totale di almeno 15.000 militari. Umerov, in un'intervista di lunedì all'emittente pubblica sudcoreana Kbs, ha detto che si era verificato uno scontro "su piccola scala", senza specificare quando e dove, in quello che è l'inizio ufficiale della partecipazione di Pyongyang alla guerra russa. I combattimenti "non sono stati a livello di impegno sistematico con tutte le forze mobilitate", ha aggiunto Umerov, parlando ancora di quello che per le truppe di Pyongyang è stato il primo scontro di guerra reale dal 1953, anno della fine della Guerra di Corea. Il numero complessivo di militari nordcoreani stimato dal ministro ucraino è quindi superiore alle circa 10.000 unità finora ipotizzate.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con due missili guidati X-59/69 , bombe plananti e 79 droni di vario tipo: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree hanno abbattuto i due missili e 48 velivoli senza pilota nemici. Inoltre, 30 droni russi risultano dispersi in diverse regioni del Paese e uno è tornato in Russia. I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Odessa, Kiev, Sumy, Poltava, Zhytomyr, Cherkasy, Chernihiv e Khmelnytsky.